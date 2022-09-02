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Швеція закупить 40 тисяч тонн українського зерна для бідних країн

Фото: Швеція закупить 40 тисяч тонн українського зерна для бідних країн (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Швеція закупить 40 тисяч тонн українського зерна для голодуючих країн. Влада також оплатить доставку пшениці з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ Швеції.

"Операція спрямована на підтримку економіки країни і, отже, її незалежності, а також на підтримку виконання Угоди про експорт українського зерна з портів Чорного моря. Швеція фінансує витрати на закупівлю і транспортування щонайменше 40 000 тонн пшениці морським шляхом з України", - йдеться в повідомленні.

Міністр з питань співробітництва з метою розвитку Матильда Ернкранс заявила, що Швеція таким чином хоче допомогти полегшити і без того величезні людські страждання, які російська агресія посилила для мільйонів людей, які страждають від голоду в інших частинах світу.

"Це дозволить знизити гострий ризик голодування. Це також зміцнює економіку України і незалежність країни", - підкреслила вона.

До російського вторгнення Україна була великим експортером зерна. Мільйони тонн зерна застрягли в Україні в результаті російського вторгнення, що має серйозні наслідки для економіки України і для і без того гострої голодної кризи в усьому світі. 50 мільйонів людей в 45 країнах зараз знаходяться на межі голоду.

Нагадаємо, раніше заступник міністра економіки Тарас Качка повідомив, що Україна закликала міжнародних партнерів поширити угоду про "зерновий коридор" на інші товари, в тому числі метал.

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УкраїнаШвеціяпродовольственный кризисВійна Росії проти України