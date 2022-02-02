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Швеція виділила понад 5 млн доларів допомоги для України

Автор: Валерія Поліщук

Швеція спільно з Великобританією, Канадою, Швейцарією і США запустила новий фонд для зміцнення стійкості України в охопленому конфліктом південно-східному регіоні. Уряд Швеції виділив 50 млн шведських крон (5,4 млн доларів, - ред.), які будуть надані протягом наступних трьох років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Швеції.

"Фонд зміцнить стійкість до російської агресії на Сході та Півдні України, сприяючи поліпшенню надання державних послуг, розширенню діалогу та інклюзивному економічному розвитку", - заявила міністр з питань співробітництва з метою розвитку Матильда Ернкранс.

Фонд доповнює допомогу ООН, будучи більш гнучким, схильним до ризику і чуйно реагує на події на місцях.

У грудні 2021 року уряд Швеції прийняв стратегію сприяння регіональним реформам у Східній Європі на період 2021-2027 років із загальним обсягом фінансування 6,6 млрд Шведських крон (705 млн доларів, - ред.).

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде заявляла, що Швеція не планує постачати Україні озброєння.

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