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Швеція вводить обмеження на публічні збори

Стокгольм, Понеділок 16 листопада 2020 16:58
Швеція вводить обмеження на публічні збори
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Уряд Швеції вводить обмеження на публічні зібрання. Тепер заборонено збиратися групами більше ніж вісім осіб.

Про це повідомляє The Local.

Заборона поширюється на проведення концертів, вистав, спортивних заходів. Школи та офіси під обмеження не потрапили.

"Це нова норма для всього суспільства. Не ходіть в спортзали, не ходіть до бібліотеки, не влаштовуйте вечері. Слід скасовувати все", - заявив прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен.

Нова заборона є частиною Закону про громадський порядок і, отже, є обов'язковим до виконання, а не рекомендацією, як багато шведські заходи щодо боротьби з коронавірусом.

Людям, які будуть організовувати великі заходи, загрожують штрафи або навіть тюремне ув'язнення на строк до шести місяців.

Обмеження набуде чинності 24 листопада і буде діяти протягом чотирьох тижнів.

Нагадаємо, раніше Стефан Левен заявив, що через COVID-19 настають "темні часи". У зв'язку з цим у Швеції мають намір ввести заборону на продаж алкоголю у вечірній час.

Крім того, в кінці жовтня Швеція посилила карантинні рекомендації для регіонів.

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