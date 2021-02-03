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Швеція вводить нові правила в'їзду для іноземців

Автор: Лера Полищук

Уряд Швеції вводить нові обмеження на поїздки для іноземних туристів. Нововведення почне діяти з 6 лютого.

Про це заявив прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен, передає The Local.

Так, з суботи по прильоту у Швецію необхідно буде надати негативний тест на коронавірус. Він повинен бути зроблений не пізніше, ніж за 48 годин до перетину кордону країни.

При цьому громадяни Швеції та іноземці, які проживають на території королівства, будуть звільнені від нового обмеження.

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В цей час у Швеції діє заборона на несуттєві поїздки з більшості країн за межами ЄС, а також з Данії та Норвегії.

Нагадаємо, у Швеції рекомендували громадянам утриматися від несуттєвих поїздок в країни за межами ЄС. Рекомендація буде діяти щонайменше до 15 квітня.

Крім того, раніше влада Швеції заборонили в'їзд в країну з Норвегії через поширення в районі Осло так званого "британського" штаму коронавірусу.

Додамо, що Швеція закрила кордон для мандрівників з Великобританії і Данії через нові штами коронавірусу.

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