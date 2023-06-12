Швеция впервые решила экстрадировать в Турцию сторонника Рабочей партии Курдистана

Швеция решила экстрадировать в Турцию сторонника Рабочей партии Курдистана. Это первый случай с момента, когда страна решила подать заявку на вступление в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение правительства Швеции, о котором пишет SVT Nyheter .

Речь идет о мужчине, который был осужден за преступления, связанные с наркотиками, в Турции в 2013 году. Отбыв чуть менее полугода своего срока, он был условно-досрочно освобожден, легально покинул Турцию, а затем переехал в Швецию и получил разрешение на работу.

30 мая 2023 года Верховный суд постановил, что в соответствии с Законом об экстрадиции и Европейской конвенцией, против экстрадиции в Турцию нет препятствий. Решение об экстрадиции будет приведено в исполнение в начале лета.

12 июня 2023 года правительство приняло решение об экстрадиции из Швеции 35-летнего гражданина Турции. Этот случай станет первым случаем экстрадиции в Турцию сторонника РПК с момента начала вступления Швеции в НАТО.

Рабочую партию Курдистана признают террористической группировкой в самой Турции, США, ЕС и других странах.

Процесс вступления Швеции в НАТО

После подачи заявки на вступление в НАТО Швеция уже больше года пытается стать новым членом Североатлантического альянса. После подачи заявки она получила гарантии безопасности от стран НАТО, в частности Великобритании.

В настоящее время ее членство отказывается ратифицировать Венгрию и Турцию. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция выполнила все требования и может вступить в Альянс до июльского саммита.

Президент США Джо Байден заявил, что вступление Швеции в Североатлантический альянс состоится в ближайшее время.