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Швеция летом перестанет продвигать свою культуру в России

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Среда 19 апреля 2023 19:38
Швеция летом перестанет продвигать свою культуру в России Фото: флаг Швеции (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Советник по культуре посольства Швеции в Москве вернется домой по истечении срока его назначения в августе. Страна не будет заниматься продвижением своей культуры в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра культуры Швеции Парисы Лильестранд, которое приводит Aftonbladet.

"Причиной такого решения есть военная агрессия против Украины", - говорится в сообщении.

Поэтому Совет по культуре в посольстве Швеции в Москве не может работать над продвижением шведской культуры.

"В Москве и России сейчас таких возможностей нет. И лучше, чтобы эти деньги потратили на другие нужды", - сказала министр.

Лильестранд сказала, что должность советника по культуре в Пекине тоже вакантна.

Напомним, что шведский производитель водки Absolut решил прекратить экспорт в Россию.

Россия ведет разведку в водах стран Северной Европы. Российские военные могут готовить диверсии по объектам энергетической инфраструктуры.

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