Швеция летом перестанет продвигать свою культуру в России

Советник по культуре посольства Швеции в Москве вернется домой по истечении срока его назначения в августе. Страна не будет заниматься продвижением своей культуры в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра культуры Швеции Парисы Лильестранд, которое приводит Aftonbladet.

"Причиной такого решения есть военная агрессия против Украины", - говорится в сообщении.

Поэтому Совет по культуре в посольстве Швеции в Москве не может работать над продвижением шведской культуры.

"В Москве и России сейчас таких возможностей нет. И лучше, чтобы эти деньги потратили на другие нужды", - сказала министр.

Лильестранд сказала, что должность советника по культуре в Пекине тоже вакантна.