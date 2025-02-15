Швеция определила поддержку Украины топ-1 приоритетом во внешней политике

"Швеция определила поддержку Украины первым приоритетом во внешней политике. На встрече с премьер-министром Ульфом Кристерссоном поблагодарил за это и за всю важную поддержку нашего народа, в том числе и за усилия в координации с другими союзниками для реализации подхода "мир благодаря силе", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что стороны обсудили совместные действия с европейскими партнерами для восстановления справедливого и прочного мира, а также наработки гарантий безопасности.

"Важно продолжать оборонную поддержку Украины, давить на Россию санкциями, чтобы мы могли начать переговоры с позиции силы. Путин проигрывает только сильной Европе", - подчеркнул президент Украины.