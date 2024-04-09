ua en ru
Вт, 09 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Швеция выслала китайскую журналистку из-за угрозы национальной безопасности

Вторник 09 апреля 2024 02:49
UA EN RU
Швеция выслала китайскую журналистку из-за угрозы национальной безопасности Фото: Швеция выслала китайскую журналистку из-за угрозы национальной безопасности (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Шведские власти распорядились выслать китайскую журналистку, заявив, что она может представлять серьезную угрозу национальной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что 57-летняя китаянка прожила в стране почти 20 лет и отвергла все обвинения. Адвокат журналистки не назвал имя женщины. При этом он сказал, что не может вдаваться в подробности обвинений, поскольку они касаются национальной безопасности и официально конфиденциальны.

"Полиция безопасности утверждает, что мой клиент может представлять серьезную угрозу безопасности. Эта оценка согласована с Миграционным агентством, Миграционным судом и правительством", - добавил адвокат.

Общественная телекомпания SVT не раскрыла подробностей обвинений, но сообщила, не назвав источники, что женщина публиковала статьи на своем сайте и получала связанные с репортажами платежи от посольства Китая в Стокгольме. Она также принимала китайские власти и бизнес-делегации во время визитов в Швецию и стремилась организовать встречи со шведскими официальными лицами.

Шпионская деятельность Китая по всему миру

Недавно военнослужащий ВМС США был приговорен к 27 месяцам заключения за получение взятки в размере почти 15 тысяч долларов от офицера китайской разведки в обмен на фотографии военной информации США.

Позже также сообщалось, что правительство Британии рассматривает возможность сокращения числа граждан Китая, которые могут въезжать в страну по официальным делам. Это связано со шпионской угрозой со стороны Пекина. Цель состоит в том, чтобы заставить Китай и другие страны предоставлять более подробную информацию и предоставить больше времени для проверок.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Швеция Китай
NEWS
"Отсидеться не удастся". Павлюк призвал украинцев найти мужество вступить в ряды ВСУ
"Отсидеться не удастся". Павлюк призвал украинцев найти мужество вступить в ряды ВСУ
DAILY
Чеченский командир Муслим Мадиев: Если говорить с Россией, ее надо ставить на уровень ниже
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Чеченский командир Муслим Мадиев: Если говорить с Россией, ее надо ставить на уровень ниже