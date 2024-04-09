Швеция выслала китайскую журналистку из-за угрозы национальной безопасности

Сообщается, что 57-летняя китаянка прожила в стране почти 20 лет и отвергла все обвинения. Адвокат журналистки не назвал имя женщины. При этом он сказал, что не может вдаваться в подробности обвинений, поскольку они касаются национальной безопасности и официально конфиденциальны.

"Полиция безопасности утверждает, что мой клиент может представлять серьезную угрозу безопасности. Эта оценка согласована с Миграционным агентством, Миграционным судом и правительством", - добавил адвокат.

Общественная телекомпания SVT не раскрыла подробностей обвинений, но сообщила, не назвав источники, что женщина публиковала статьи на своем сайте и получала связанные с репортажами платежи от посольства Китая в Стокгольме. Она также принимала китайские власти и бизнес-делегации во время визитов в Швецию и стремилась организовать встречи со шведскими официальными лицами.