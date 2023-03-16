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Швеция отправит Украине восемь артиллерийских установок Archer

Фото: Archer (wikimedia org User Ibaril)
Автор: Дмитрий Браславский

Правительство Швеции решило, что передаст Украине восемь самоходных артиллерийских установок Archer.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Швеции Пола Джонсона, которое приводит Dagens Nyheter.

"Они дадут украинцам возможность вывести из строя российские артиллерийские системы", - говорится в заявлении.

Согласно дополнительным поправкам в бюджет, поданным в парламент, правительство также просит передать Украине 10 танков Leopard 2.

Итого восемь артиллерийских орудий и десять танков оцениваются в более шести миллиардов крон (приблизительно 537 329 544 млн евро). Это деньги, которые вооруженные силы должны получить в течение 2024-2026 годов, чтобы иметь возможность заменить то, что передадут Украине.

"Можно сказать, что система Archer - это снайперская винтовка, а не дробовик. Именно способность наносить сверхглубокие удары по артиллерийской системе противника делает Archer уникальным", - добавил Джонсон.

Украина получит установки через несколько месяцев, на них будут установлены компьютеры для управления огнем, состоятся обучение украинского персонала, а также рядом с Украиной будет создан логистический хаб для обслуживания и ремонта. Считается, что Украина может использовать шесть из восьми единиц одновременно на поле боя, поскольку две необходимо держать в резерве, чтобы получить возможность подобрать запчасти.

У Швеции сейчас 48 единиц Archer, из которых 24 используются шведскими Вооруженными силами. Остальные 24 находятся на хранении. Кроме восьми танков Archer, десяти Leopard 2 Швеция решила поддержать Украину 50 боевыми машинами, 90 системами ПВО и противотанковыми средствами.

В январе стало известно, что правительство Швеции готовится предоставить Украине самые современные артиллерию и бронетехнику. Речь идет о передаче 50 боевых машин пехоты CV90 и колесных 155-мм гаубице Archer.

Швеция обещает передать Украину свои самоходные артиллерийские установки Archer так быстро, как сможет. Однако точные термины не разглашаются.

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