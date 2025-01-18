Швеция отправила своих солдат к границе с Россией в рамках первой миссии в составе НАТО

Военных перебросили в Латвию морским путем в условиях секретности. Они будут размещаться там в течение 6 месяцев для охраны границы с Российской Федерацией.

Глобально цель заключается в том, чтобы "сдержать Россию от бросания вызова территориальной целостности НАТО".

Заметим, что последний раз шведские военные участвовали в миротворческой миссии на территории Европы в 1990-х годах. Тогда они были задействованы в операциях в Косово.