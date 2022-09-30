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Швеция возобновила экспорт оружия в Турцию после заявления о вступлении в НАТО

Фото: Швеция возобновила экспорт оружия в Турцию (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Шведская инспекция по экспорту стратегических товаров возобновила выдачу разрешений на экспорт военной техники и вооружения в Турцию, отменив запрет, действовавший с 2019 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Изменение политики страны было связано с заявкой Швеции на вступление в НАТО. Экспортная инспекция начала выдавать разрешения на экспорт в третьем квартале, но не сообщила, какие компании или продукты будут снова поставляться в Турцию. Швеция и Финляндия запретили экспорт оружия в Турцию после ее вторжения в Сирию.

Ранее стало известно, что Швеция передаст Украине "важные инструменты" в новом пакете военной помощи. Об этом заявил глава Минобороны Швеции Петер Хультквист.

Также напомним, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о новом пакете военной помощи Украине от Швеции и заявил, что в него вошло "именно то, что больше всего сейчас нужно на фронте".

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