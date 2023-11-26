Швеция выделит для Украины помощь на миллионы евро

Финансовый пакет составляет 100 млн шведских крон (8,7 млн евро). Средства предназначены на Grain From Ukraine, реализуемой Всемирной продовольственной программой. В рамках программы украинское зерно и другое продовольствие экспортируется в беднейшие страны.

Украина продолжает вносить вклад в глобально продовольственную безопасность, несмотря на то, что Россия продолжает свою агрессивную войну", - говорится в сообщении.

Grain From Ukraine

Гуманитарная продовольственная программа, начатая Украиной в ноябре 2022 года. В рамках программы собираются средства на экспорт зерна из Украины в беднейшие страны мира.

К программе присоединились более 30 стран и международных организаций.

Вчера, 25 ноября, в Киеве прошел международный саммит Grain from Ukraine, на нем присутствовали президенты Украины, Швейцарии и Латвии, а также премьер Литвы.

Владимир Зеленский заявил, что за первый год инициативы Grain from Ukraine удалось аккумулировать 180 млн. долларов.