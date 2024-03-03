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Швеция приняла решение о специальных экспортных кредитных гарантиях для Украины

Фото: Швеция приняла решение о специальных экспортных кредитных гарантиях для Украины (Getty Images)
Автор: Оксана Вертебна

Уже 1 апреля вступает в действие новое постановление правительства Швеции на специальные кредитные гарантии для экспорта в Украину. Это позволит компаниям-экспортерам подавать заказы на получение гарантий от Шведского экспортно-кредитного агентства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Swedish National Export Credits Guarantee Board (EKN).

Специальные экспортные кредитные гарантии должны относиться к экспорту в Украину, что будет способствовать ее развитию и улучшению. Они делают инвестиции в Украину более простыми и безопасными для шведских компаний.

Это открывает новые возможности экспорта товаров первой необходимости в Украину и способствует ее экономическому развитию и восстановлению.

Также правительство Швеции решило открыть офис торгового секретаря в Киеве и назначить нового торгового секретаря в Украине.

По словам Министра по вопросам сотрудничества, развития и внешней торговли Швеции Йохана Форсселла, экспортные кредитные гарантии и открытие нового торгового офиса в Киеве будут способствовать привлечению инвестиций шведских компаний в Украину.

"Это является конкретным примером работы правительства по укреплению синергии между помощью, торговлей и развитием бизнеса", - добавил он.

Напомним, Украина увеличила экспорт морским коридором до максимума с начала войны . Грузооборот портов Большой Одессы в феврале составил 8 млн. тонн, из них 5,2 млн. тонн - аграрная продукция. Это рекордные показатели экспорта не только по украинскому морскому коридору, но и с начала полномасштабного вторжения, отметили в Мининфраструктуры.

Украина приближается к довоенным показателям экспорта через эти порты. В настоящее время более 90% всего агроэкспорта идет через порты Большой Одессы и Дунайские.

Также Украина остается одним из главных гарантов продовольственной безопасности. С начала работы Украинского коридора почти 28 млн тонн грузов получили 42 страны, из них 19 млн – это зерновые и масличные.

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Швеция