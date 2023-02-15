Швеция о САУ Archer для Украины: передадим так быстро, насколько это возможно

"Это произойдет настолько быстро, насколько это возможно", - заявил Кристерссон.

Во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским он пояснил, что по всем понятным причинам не будет называть точных дат поставки.

"Мы не будем говорить точные даты поставок, вы понимаете, по каким причинам. Но есть и практические вопросы, связанные с подготовкой", - добавил премьер.