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Швеция рассмотрит возможность страхования военных рисков для инвесторов в Украине

Фото: посол Швеции Тобиас Тиберг (twitter.com TobiasThyberg)
Автор: Карина Левицкая

Швеция представит новую программу поддержки и рассмотрит возможность страхования военных рисков для инвесторов в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Сегодня, 23 марта, министр экономики Украины Юлия Свириденко на встрече с послом Швеции Тобиасом Тибергом заявила, что украинские партнеры должны постепенно переходить от бюджетной поддержки к поддержке украинского бизнеса.

"Сейчас государственный бюджет финансируется примерно на 50% процентов путем налогов от украинского бизнеса, а на половину за счет внешней помощи. Мы стремимся обеспечить рост экономики и постепенное увеличение поступления налогов от бизнеса. Для этого мы должны постепенно перейти от бюджетной поддержки к поддержке украинского бизнеса", - сказала Свириденко.

Также она пригласила Швецию поучаствовать в гуманитарном разминировании сельскохозяйственных земель.

В свою очередь Тиберг подтвердил готовность экспортно-кредитного агентства Швеции рассмотреть возможность страхования военных рисков.

Кроме того, посол заявил, что Швеция представит новую программу поддержки Украины уже в июне этого года.

Напомним, сегодня шведский парламент одобрил поставку Украине танков и установок Archer.

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