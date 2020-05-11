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Швеція дозволила прокладання газопроводу Baltic Pipe на своїй території

Новини » Політика     11.05.2020 - 17:26
Швеція дозволила прокладання газопроводу Baltic Pipe на своїй території
Фото: Baltic Pipe (cont.ws)

Газопровід поєднає Польщу, Данію та Норвегію

Швеція дозволила будівництво газопроводу Baltic Pipe, який повинен поєднати Польщу, Данію та Норвегію, у своїй економічній зоні в Балтійському морі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польську компанію Gaz-System, яка є оператором газопроводу.

У компанії заявили, що дозвіл влади Швеції був останнім етапом для початку будівництва газопроводу Baltic Pipe, яким планують поставляти до Польщі газ на заміну російському.

"7 травня 2020 року уряд Швеції схвалив будівництво газопроводу Baltic Pipe на території Швеції в Балтійському морі. Дозвіл на прокладку газопроводу, який видало Міністерство підприємництва та інновацій Швеції, завершує процес отримання дозволів на будівництво для всіх ділянок проекту Балтійського трубопроводу в кожній із країн, через які він буде проходити", - йдеться в заяві Gaz-System.

Зазначається, що раніше будівництво газопроводу схвалили у Польщі та Данії. Довжина трубопроводу, який проходитиме через Данію, Польщу та Швецію, складає близько 275 кілометрів. Приблизно 85 кілометрів трубопроводу проходитиме через шведську територію.

Будівництво газопроводу Baltic Pipe планують почати вже у другій половині 2020 року. Спочатку у Польщі та Данії підготують будівельні майданчики, після чого почнеться будівництво тунелів. Прокладання самого газопроводу заплановано на літо 2021 року, а очікувана дата введення в експлуатацію - жовтень 2020 року.

Нагадаємо, минулого року Європейська комісія схвалила виділення додаткового фінансування на будівництво газопроводу Baltic Pipe. Угода про виділення гранту в розмірі майже 215 млн євро була підписана 15 квітня в Брюсселі.

Теги Новини України ШвецияПольшагазопровод
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