Швеція проведе розслідування дій влади проти COVID-19

Доповідь про свою роботу комісія представить у лютому 2022 року
Уряд Швеції сформувало комісію для розслідування заходів, прийнятих в країні для боротьби з COVID-19. Країна стала однією з небагатьох у світі, яка не ввела жорсткий карантин.
Про це повідомив прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен, передає видання The Local.
Комісія вивчить, які заходи проти COVID-19 прийняли центральні і місцеві влади і як жителі країни дотримувалися рекомендовані обмеження.
Крім того, комісія оцінить, наскільки успішно Швеція боролася з пандемією у порівнянні з іншими країнами.
Очолить комітет Матс Мелін, який раніше працював у вищому адміністративному суді Швеції. Також в комісію увійдуть фахівці в області медицини, етики та економіки.
Остаточну доповідь про свою роботу комісія представить у лютому 2022 року.
Нагадаємо, МОЗ оновив перелік країн "червоної зони" за COVID-19, в якому опинилася Швеція.
Крім того, у Швеції зафіксували спалах COVID-19, як і ще у 29 країнах Європи.
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Автор: РБК-Україна