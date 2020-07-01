Швеція проведе розслідування дій влади проти COVID-19

Фото: Стефан Левен (flickr.com/flickr-s)

Доповідь про свою роботу комісія представить у лютому 2022 року

Уряд Швеції сформувало комісію для розслідування заходів, прийнятих в країні для боротьби з COVID-19. Країна стала однією з небагатьох у світі, яка не ввела жорсткий карантин.

Про це повідомив прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен, передає видання The Local.

Комісія вивчить, які заходи проти COVID-19 прийняли центральні і місцеві влади і як жителі країни дотримувалися рекомендовані обмеження.

Крім того, комісія оцінить, наскільки успішно Швеція боролася з пандемією у порівнянні з іншими країнами.

Очолить комітет Матс Мелін, який раніше працював у вищому адміністративному суді Швеції. Також в комісію увійдуть фахівці в області медицини, етики та економіки.

Остаточну доповідь про свою роботу комісія представить у лютому 2022 року.

Нагадаємо, МОЗ оновив перелік країн "червоної зони" за COVID-19, в якому опинилася Швеція.

Крім того, у Швеції зафіксували спалах COVID-19, як і ще у 29 країнах Європи.

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Автор: РБК-Україна