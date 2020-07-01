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Швеция проведет расследование действий властей против COVID-19

Новости » Коронавирус     01.07.2020 - 18:06
Швеция проведет расследование действий властей против COVID-19
Фото: Стефан Левен (flickr.com/flickr-s)

Доклад о своей работе комиссия представит в феврале 2022 года

Правительство Швеции сформировало комиссию для расследования мер, принятых в стране для борьбы с COVID-19. Страна стала одной из немногих в мире, которая не ввела жесткий карантин.

Об этом сообщил премьер-министр Швеции Стефан Левен, передает издание The Local.

Комиссия изучит, какие меры против COVID-19 приняли центральные и местные власти и как жители страны соблюдали рекомендованные ограничения.

Кроме того, комиссия оценит, насколько успешно Швеция боролась с пандемией по сравнению с другими странами.

Возглавит комитет Матс Мелин, ранее работавший в высшем административном суде Швеции. Также в комиссию войдут специалисты в области медицины, этики и экономики.

Окончательный доклад о своей работе комиссия представит в феврале 2022 года.

Напомним, Минздрав обновил перечень стран "красной зоны" по COVID-19, в котором оказалась Швеция.

Кроме того, в Швеции зафиксировали вспышку COVID-19, как и еще в 29 странах Европы.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины ШвециярасследованиеКоронавирус
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