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Швеция проведет самые большие за 25 лет учения: Украина будет участвовать

Фото: в Швеции пройдут самые большие за 25 лет учения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Малиновский

Сегодня, 17 апреля, в Швеции начинаются самые большие за последние 25 лет военные учения "Аврора 23". Известно, что в них примут участие партнеры страны, в том числе, и Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение вооруженных сил Швеции.

Тренировки будут проводиться в воздухе, на земле и на море, а в них будут привлечены армия, военно-морской флот, авиация и национальная гвардия Швеции. Также известно, что они продлятся до мая.

Участие в учениях примут 14 стран и 26000 военных. Так, кроме Швеции, участниками являются США, Великобритания, Финляндия, Польша, Норвегия, Эстония, Латвия, Литва, Украина, Дания, Австрия, Германия и Франция.

"Обучение является хорошим способом усилить, сигнализировать и проверить наши военные возможности. Таким образом, проведение масштабных и расширенных учений является ключевым для создания более прочной защиты", - отметили в шведских Вооруженных силах.

Напомним, что в Швеции компании по производству оружия наращивают мощности, чтобы помогать Украине.

Также ранее мы писали, что Швеция увеличит оборонительные расходы, поскольку не исключает военного нападения на страну.

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Швеция