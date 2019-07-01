Швеція приєдналася до демаршу через повернення РФ в ПАРЄ

Представники Швеції в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) приєдналися до заяви семи країн про спільні дії на знак протесту проти повернення Росії. Про це заявив голова української делегації в ПАРЄ, народний депутат Володимир Ар'єв, перадает РБК-Україна з посиланням на "Радіо НВ".

"До нашої спільної заяви, це інформація від наших балтійських колег [...] до фінальної заяви, яка була від семи країн, після повернення Росії приєдналися депутати від Швеції", - зазначив Ар'єв.

За його словами, Польща підтримала ініціативу створити нову резолюцію проти повернення Росії до Ради Європи.

Нагадаємо, маршал сенату Польщі Станіслав Карчевський заявив, що сім країн, серед яких Україна і Польща готують спільну резолюцію з рішенням про повернення Росії в Парламентську асамблею Ради Європи. Спільну декларацію з рішенням про повернення російської делегації в ПАРЄ готують Польща, Україна, Литва, Латвія, Естонія, Словаччина і Грузія. Він додав, що найближчим часом представники цих країн обговорять подальші спільні кроки.

Як відомо, 26 червня Парламентська асамблея Ради Європи прийняла рішення про підтвердження повноважень делегації Російської Федерації без обмежень, незважаючи на порушення принципів РЄ.