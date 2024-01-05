ua en ru
Пт, 05 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Швеция прекратит помогать Мали из-за ее поддержки войны РФ против Украины

Пятница 05 января 2024 15:51
UA EN RU
Швеция прекратит помогать Мали из-за ее поддержки войны РФ против Украины Архивное фото: министр иностранных дел Швеции Йохан Форсселл (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Правительство Швеции решило прекратить оказывать помощь Мали, поскольку хунта в этой стране поддерживает войну России против Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Швеции Йохан Форсселл, сообщает РБК-Украина со ссылкой на TV4.

За последние десять лет Швеция предоставила Мали помощь с целью развития на сумму более 3,5 миллиарда шведских крон (338,9 млн долларов).

По словам министра, в рамках реформы шведская помощь не должна поддерживать государства или субъектов, которые являются недемократическими или выступают против мирового порядка, основанного на правилах, и, таким образом, подрывают шведские интересы.

В основе этого решения, среди прочего, лежит то, что Мали проголосовала против резолюции ООН, которая требует от России покинуть территорию Украины.

"Когда мы сотрудничаем с другими странами, мы хотим, чтобы эти страны также хотели сотрудничать со Швецией, но вместо этого военная хунта Мали восстает против России и поддерживает их полномасштабную войну против Украины", - сказал министр.

Помощь Швеции для Украины

Напомним, 11 декабря правительство Швеции объявило о выделении Украине нового пакета помощи в размере 1,4 миллиарда крон (133,5 млн долларов). Эти средства пойдут в поддержку украинцев зимой.

Также 26 ноября премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что страна выделит Украине финансовую помощь. Деньги пойдут на инициативу Grain From Ukraine (Зерно из Украины).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Швеция Мали Война в Украине
NEWS
Надвигаются морозы. В областях экстренные совещания из-за ухудшения погоды и угрозы атак
Надвигаются морозы. В областях экстренные совещания из-за ухудшения погоды и угрозы атак
DAILY
Каких целей достигли ВСУ в Авдеевке и где россияне атакуют в "стиле Жукова": обзор фронта
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Каких целей достигли ВСУ в Авдеевке и где россияне атакуют в "стиле Жукова": обзор фронта