Швеция присоединяется к бойкоту турниров УЕФА из-за допуска российской сборной

Сборная Швеции будет бойкотировать турниры, если пересечется с молодежной сборной России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Шведской федерации футбола.

Шведская футбольная ассоциация не поддерживает решение УЕФА о допуске к соревнованиям молодёжной сборной России.

"Основная и молодежная сборные Швеции, по-прежнему не будут играть в матчах против России, как в Швеции, так и за рубежом. Мы полностью поддерживаем решение, что российские и белорусские спортсмены не будут принимать участие в международных турнирах, пока продолжается война против Украины",- написано на сайте федерации.

В мае 2024 года состоится финальный этап молодёжного Евро на Кипре и Футбольная ассоциация Швеции боится, что туда может попасть российская сборная.

Кто еще бойкотирует решение УЕФА

Решение УЕФА бойкотировали Украина, Англия, Латвия и Польша. Все страны придерживаются позиции, что пока идёт война на территории Украины, запрещено допускать российские и белорусские сборные в турниры.

Допуск российских спортсменов

26 сентября УЕФА допустило молодёжную сборную России к участию в турнирах. Они сыграют без национальной формы и гимна, а также проведут матчи на нейтральной территории.

"Детей нельзя наказывать за действия, ответственность за которые лежит исключительно на взрослых. Особенно досадно то, что из-за продолжающегося конфликта поколение несовершеннолетних лишено права соревноваться в международном футболе",- сказано на сайте УЕФА.