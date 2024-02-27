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Швеция пока не рассматривает возможность отправки войск в Украину, - премьер

Фото: премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Швеция в настоящее время не рассматривает возможность отправки войск в Украину.

Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dagens.

"Сейчас это совершенно не актуально", - сказал он.

Кристерссон подчеркнул, что каждая страна имеет право обсуждать свои собственные решения о размещении войск за пределами своих границ, что не оказывает прямого влияния на НАТО в целом.

Шведский премьерособо отметил заявление Франции о возможности отправки войск в Украину, учитывая, что президент Франции Эммануэль Макрон выразил готовность Парижа сделать все возможное, чтобы не допустить победы России в войне.

Подводя итог, Кристерссон подчеркнул, что позиция Швеции заключается в том, что национальные решения о военных действиях не влияют на НАТО как организацию, и провел четкое различие между политическими и военными стратегиями Швеции и Франции.

Идея отправки солдат НАТО в Украину

Наканун в Париже прошла встреча европейских лидеров по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона, на которой обсуждалась дальнейшая поддержка Украины.

После встречи Макрон не исключил, что НАТО введет войска для помощи Украине, но пока что консенсус по этому вопросу отсутствует.

Помимо этого премьер-министр Франции Габриэль Атталь не исключил возможности отправки военных в Украину.

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ШвецияНАТОВойна России против Украины