Швеція підтримала надання Україні статусу кандидата в ЄС, але з умовами

Швеція підтримала надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС. Однак Стокгольм наполягає на деяких умовах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра закордонних справ Швеції Анн Лінде в Twitter .

"Щойно брала участь у Комітеті ЄС, де я сказала Раді у закордонних справах, що Швеція підтримує Україну зі статусом країни-кандидата з умовами", - написала вона.

Міністр додала, що поінформувала про реакцію ЄС на агресію Росії проти України.