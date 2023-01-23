Швеция передаст Украине оборудование для восстановления энергосистемы

"Компания Svenska Kraftnät определила материалы, которые она могла бы передать Украине и которые пригодились бы для энергоснабжения этой страны. Теперь правительство решило, что оборудование можно пожертвовать. Svenska Kraftnät не будет иметь права передавать государственную собственность без решения правительства по этому вопросу", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Svenska Kraftnät направила запрос в правительство, обнаружив, что некоторое оборудование является таким, которое может быть передано и может пригодиться в Украине.

Svenska Kraftnät в настоящее время ведет переговоры со Шведским агентством по чрезвычайным ситуациям (MSB) относительно транспортировки пожертвованных материалов в Украину.

Напомним, США выделили 125 миллионов долларов для восстановления энергосистемы Украины.

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