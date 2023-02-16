Швеция передала Украине временные переправы: наладят логистику и передачу гумдопомощи

Отметим, что гражданские дорожники впервые получили подобные спецсредства. Раньше их использовали только военные инженеры.

Сообщается, что в разложенном виде у понтонных переправ длин 8 метров, они могут использоваться для восстановления транспортного сообщения на деоккупированных территориях.

Благодаря переправам удастся наладить стабильные поставки гуманитарной помощи в освобожденные общины и наладить логистику поставок продукции для восстановления экономической активности.

Всего с 24 февраля обустроено 80 временных переправ, еще 3 переправы находятся на этапе обустройства.

Напомним, в Николаевской области была построена переправа через реку Ингулец вместо разрушенного во время боев моста.

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