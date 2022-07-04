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Швеція передала Україні копію історичного документа. Вберігав козаків від утисків Москви

Фото: Швеція передала Україні копію історичного документа (president gov ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Прем’єр-міністр Швеції Магдален Андерссон передала Україні копію листа Карла ХІІ, написаного на початку ХVІІІ століття, з настановами про визнання Запорізької Січі як незалежної держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем’єр-міністра Швеції на брифінгу після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

Андерссон подарувала Україні копію з національного архіву Швеції - лист, написаний у 1711 році королем Карлом ХІІ щодо Пилипа Орлика.

"Він (король - ред.) там дав настанову шведському послу, щоб той визнав Запорізьку Січ як незалежну державу, щоб не було утисків від московського царя. Я думаю, що це добре вкладається у сьогоднішній політичний контекст", - сказала вона.

Нагадаємо, сьогодні прем’єр-міністр Швеції вперше відвідала Київ.

До зустрічі з Зеленським вона побувала у Бучі і Бородянці, що перебували під окупацією росіян.

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Володимир ЗеленськийУкраїнаШвеція