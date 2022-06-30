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Швеція надасть Україні нову партію протитанкової зброї та кулеметів

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Стокгольм, Четвер 30 червня 2022 12:54
Швеція надасть Україні нову партію протитанкової зброї та кулеметів Фото: Швеція надасть Україні нову партію протитанкової зброї і кулеметів (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

У четвер, 30 червня, уряд Швеції прийняв рішення надати Україні додаткову військову допомогу. Зокрема, влада передасть протитанкову зброю, кулемети та обладнання для розмінування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони Швеції.

Загальна вартість військової допомоги становить близько 500 млн шведських крон.

У минулому Швеція чотири рази приймала рішення пожертвувати військове обладнання, таке як броньовані перегородки, Засоби індивідуального захисту, щоденні порції екологічно чистих продуктів харчування, обладнання для розмінування, протитанкову зброю, вогнепальну зброю, протичовновий ракетний комплекс та інше обладнання.

Нагадаємо, раніше генсек Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг розкрив, яку військову допомогу постачатимуть країни НАТО для України.

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