Швеція відкривається для туристів з України: названо дату

Згідно рекомендаціям Європейського союзу , Швеція відкривається для туристів з України. Українських мандрівників пускатимуть з наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Швеції .

"Уряд постановив, що жителі України будуть звільнені від заборони на в'їзд... Ці поправки застосовуються з 26 липня 2021 року", - йдеться в повідомленні.

На сайті МЗС України йдеться, що відновлюється режим в'їзду до Швеції для громадян України (власників біометричних паспортів) для здійснення необов'язкових, зокрема туристичних подорожей.

Залишається в силі вимога про наявність негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19 або наявність сертифіката про вакцинацію. На сьогодні Швеція визнає сертифікати про вакцинацію, видані в країнах ЄС, Андоррі, Монако, Сан-Марино, Швейцарії та Ватикані.