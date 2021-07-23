RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Швеція відкривається для туристів з України: названо дату

Автор: РБК-Україна

Згідно рекомендаціям Європейського союзу, Швеція відкривається для туристів з України. Українських мандрівників пускатимуть з наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Швеції.

"Уряд постановив, що жителі України будуть звільнені від заборони на в'їзд... Ці поправки застосовуються з 26 липня 2021 року", - йдеться в повідомленні.

На сайті МЗС України йдеться, що відновлюється режим в'їзду до Швеції для громадян України (власників біометричних паспортів) для здійснення необов'язкових, зокрема туристичних подорожей.

Залишається в силі вимога про наявність негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19 або наявність сертифіката про вакцинацію. На сьогодні Швеція визнає сертифікати про вакцинацію, видані в країнах ЄС, Андоррі, Монако, Сан-Марино, Швейцарії та Ватикані.

Нагадаємо, раніше Словаччина відкрилася для українських туристів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Швециятуризмукраинцы