Швеція обкладе банки новим податком через військову загрозу від РФ

Влада Швеції у зв'язку з нарощуванням військової присутності Росії в Балтійському морі хочуть ввести новий податок для банків, що дозволить поповнити скарбницю коштами для оборони країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Повідомляється, що новий податок для банків дозволить збільшити оборонний бюджет на тлі нарощування військової присутності РФ в Балтійському морі і ускладнення відносин між Стокгольмом і Москвою.

Про плани ввести податок заявила міністр фінансів Магдалена Андерссон. Зокрема, вона заявила, що введення цього податку дозволить до 2022 році поповнити казну держави на 5 млрд крон (508 млн доларів).

"Банки можуть обкладатися податком набагато більше, ніж сьогодні. Вони (банки, - ред.) створюють певні ризики для економіки, тому я вважаю розумним, щоб вони вносили більший внесок", - заявила Андерссон.

На її думку, під час фінансових криз банкам може знадобитися допомога з боку держави, тому вже зараз для них є сенс платити більше податків. Банки, сплачуючи більше податків, зможуть убезпечити себе від можливих кризових явищ, у разі утворення яких уряд зобов'язується допомагати кредитним організаціям, заявив Андерссон.

При цьому асоціація шведських банкірів розкритикувала план уряду. В асоціації заявили, що банки вже і так платять високі податки, а держава і без додаткових зборів здатне впоратися з фінансовими кризами. В цілому, як відзначили в асоціації, банки менш прибуткові, ніж торгуються на біржі шведські компанії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Збройні сили Швеції перекинули на острів Готланд в Балтійському морі елементи нової системи ППО.