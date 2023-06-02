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Швеция в скором времени присоединится к НАТО, - Байден

Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Президент США Джо Байден "спрогнозировал" вступление Швеции в Североатлантический альянс в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Американский лидер во время речи в Колорадо-Спрингс сказал, что НАТО, несмотря на попытку президента России Владимира Путина сломать альянс своим вторжением в Украину, становится все сильнее. И это подкрепляется, в частности, недавним принятием Финляндии, а вскоре и Швеции.

"Это произойдет, я вам обещаю", – отметил Байден.

Вступление Швеции в НАТО

Заявку Швеции на вступление в НАТО не ратифицируют Венгрия и Турция. Анкара обвиняет страну в "поддержке терроризма" и заявляет, что в Стокгольме скрываются члены организаций, которых Турция считает террористами.

Джо Байден, 30 мая, обговорил со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом вхождение Швеции в НАТО. Он заявил, что вопрос ратификации Турцией шведской заявки также обсудят на ежегодном саммите в Вильнюсе.

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем заявил, что его страна в Вильнюсе направит четкий сигнал о выполнении всех обязательств для вступления в Североатлантический альянс.

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НАТОШвецияДжозеф Байден