RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Швеція направить більше сотні інструкторів в Британію для навчання українських бійців

Фото: Швеція направить більше сотні інструкторів в Британію для навчання українських бійців (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Збройні сили Швеції відправлять до Британії 120 військових інструкторів, які проводитимуть підготовку наших бійців.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу урядового сайту Швеції.

Як зазначає Міноборони Швеції, рішення було прийнято для того, аби підтримати Україну й зміцнювати її обороноздатність.

Військові інструктори проводитимуть підготовку наших бійців й перебуватимуть в Британії у період з 12 серпня по 31 грудня 2022 року.

"Війна Росії проти України триває вже понад п'ять місяців, і дуже важливо, щоб зовнішній світ продовжував підтримувати Україну у її боротьбі за суверенітет та самовизначення. Важливо, що Швеція бере участь у цій роботі, і шведські інструктори сприятимуть зміцненню обороноздатності України", - заявив міністр оборони Петер Хультквіст.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Міністерство оборони Британії показало частину тренувань українських бійців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВеликобританіяУкраїнаШвеція