Швеция предоставит Украине крупнейший с 2022 года пакет помощи: что он будет включать

Стоимость пакета помощи составляет 16 млрд шведских крон (1,6 млрд долларов), среди которых:

0,92 млрд долларов будут потрачены на вооружение. Речь идет о, вероятно, боеприпасах, а также средствах противовоздушной обороны (ПВО).

0,5 млрд долларов пойдут нескольким фондам и коалициям, которые будут покупать оборудование для Украины.

Также 50 млн долларов будет направлено на оборудование для Вооруженных сил Украины: пулеметы, мелкокалиберные боеприпасы, учебное оружие и медицинские транспортные средства.

"Россия владеет инициативой в войне, и мы должны поддержать Украину, чтобы сломать эту тенденцию", - заявил глава Министерства обороны Швеции Пол Йонсон.

Поддержка Украины со стороны Швеции

Швеция активно поддерживает Украину во время войны, предоставляя военную, финансовую и гуманитарную помощь. Она поставляет вооружение, технику и оборудование для укрепления обороноспособности. Также страна участвует в обучении украинских военных и поддерживает оборонную промышленность Украины.

Кроме военной помощи, Швеция финансирует восстановление разрушенной инфраструктуры, разминирование и оказание медицинской помощи.

Недавно правительство Швеции поручило дополнительно предоставить 7,57 млн долларов на разминирование и дроны для Украины.