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Швеция приближается к передаче Украине истребителей Gripen, - Politico

Фото: истребитель Gripen (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Правительство Швеции активно обсуждает передачу Украине истребителей Gripen.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Как сообщает издание, решение Норвегии, Дании, Бельгии и Нидерландов передать истребители F-16 Киеву сделало передачу Украине Gripen более обсуждаемым предметом помощи в правительстве Швеции.

Если Швеция решит отправить самолеты, эксперты предполагают, что это может занять до года, прежде чем они окажутся в Украине, поскольку пилоты и инженеры будут нуждаться в обучении с незнакомыми системами.

Отмечается, что Gripen могут значительно помочь Украине контролировать свое воздушное пространство, ведь считаются относительно дешевыми и простыми в обслуживании. Также самолеты могут работать с более коротких, более узких взлетно-посадочных полос, включая импровизированные взлетно-посадочные полосы на прямых участках автомагистралей.

Это уменьшает риск скопления самолетов на большой базе и их уничтожение в результате одной вражеской атаки. К тому же, самолеты имеют специальное оборудование для противодействия российским истребителям и радарным системам класса "земля-воздух".

Истребители Gripen

Saab JAS 39 Gripen является многоцелевым истребителем четвертого поколения, который был разработан с учетом универсальности. Формально он относится к классу истребителей, но его задумывали как многоцелевой самолет, который способен выполнять разные задачи.

В конце мая правительство Швеции разрешило украинским пилотам пройти тренировку на истребителе JAS 39 Gripen. Они смогут заниматься на тренажерах и совершать пробные полеты.

В Офисе президента сообщили, что передачу Украине шведских Gripen следует согласовывать с другими странами, как и с поставкой F-16.

При этом позже премьер Швеции Ульф Кристерссон заявил, что стране нужны самолеты для собственной обороны, ведь заявка страны на вступление в Альянс еще не завершена. При этом он не исключил передачу Украине истребителей в будущем.

А в сентябре сообщалось, что правительство Швеции в ближайшее время поручит Вооруженным силам изучить возможность передачи Украине истребителей Gripen.

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