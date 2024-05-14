Швеция может рассмотреть отправку войск в Украину, но при одном условии, - глава Минобороны

Швеция допускает рассмотрение отправки войск в Украину, если такое предложение появится на уровне стран-членов НАТО.

Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Breaking Defense .

"Здесь и сейчас нет конкретного предложения. Если оно появится, конкретное предложение, мы сможем его рассмотреть", - подчеркнул министр.

Он напомнил, что у стран, которые собрались в начале года на саммите в Париже, не было единой позиции насчет вопроса отправки войск в Украину.

Что предшествовало

Напомним, идея отправки западных войск в Украину начала активно обсуждаться после того, как об этом заговорил президент Франции Эммануэль Макрон. Он уже неоднократно подчеркивал, что такую возможность отбрасывать не стоит.

При этом президент уточнял, что отправка войск возможна в случае повторного наступления россиян на Киев или Одессу.

Вчера, 13 мая, советник президента по национальной безопасности Эстонии Мадис Ролл заявил, что возможность отправки войск в Украину обсуждается внутри Эстонии.

Но вскоре министр обороны Эстонии Ханно Певкур отмечал, что никакой конкретики по этому вопросу в обсуждениях правительства не было.

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