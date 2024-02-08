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Швеция намерена принять участие в операция США и ЕС в Красном море

Четверг 08 февраля 2024 13:44
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Швеция намерена принять участие в операция США и ЕС в Красном море Фото: министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Швеция намерена приняла участие в операциях Соединенных Штатов и Евросоюза в Красном море.

Об этом заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем, сообщает РБК-Украина со ссылкой на SVT.

Планируется, что Швеция примет участие в двух операциях: операции Prosperity Guardian, инициированной США, и операции ЕС Aspides, которая еще не началась.

"Главная задача - обеспечить защиту гражданского судоходства от неизбирательных атак повстанцев хути, которые угрожают поставить под угрозу жизненно важные части мировой торговли. Мы несем общую ответственность с нашими странами-партнерами", - заявил Биллстрем.

По словам министра иностранных дел, реализация планов невозможна без широкой поддержки в Риксдаге.

Атаки йеменских хуситов и ответ стран Запада

С ноября прошлого года йеменские хуситы начали регулярно атаковать дронами, крылатыми и баллистическими ракетами коммерческие суда в Аденском проливе и в Красном море. Первые нападения начались сразу после начала войны между Израилем и ХАМАСом.

В ответ на многочисленные обстрелы торговых судов, 12 января США и Великобритания начали ракетные удары по военным объектам группировки хуситов в Йемене.

17 января США внесли хуситов в перечень мировых террористических организаций.

После того, как более десятка ударов не смогли остановить нападения группировки на иностранные суда в Красном море, Белый дом начал разработку планов длительной военной кампании против хуситов.

22 января Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС достигли принципиального политического соглашения о начале военной операции Aspides по обеспечению безопасности торгового судоходства в Красном море. Предполагается, что она должна положить конец атакам хуситов на коммерческие корабли.

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Швеция Соединенные Штаты Америки Евросоюз Йемен
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