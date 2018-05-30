Швеція і Литва закликали притягнути вбивць Бабченка до відповідальності

Вбивство Бабченка прокоментували у Швеції та Литві

Швеція і Литва закликають українську владу притягти до відповідальності вбивць журналіста Аркадія Бабченка. Відповідні заяви в Twitter розмістили глави МЗС обох країн Маргот Валльстрем і Лінас Лінкявічюс.

"Ще один голос замовк. Налякана вбивством російського журналіста Аркадія Бабченка в Києві - це лише один з останніх випадків серед вбивств опозиційних журналістів у Росії і за кордоном. Важливо, щоб винні були притягнуті до відповідальності", - зазначила Валльстрем.

One more voice has been silenced. Horrified by murder of Russian journalist Arkady Babchenko in Kyiv - only the latest among oppositional journalists who have been killed in RU and abroad. Important that the responsible are brought to justice. My thoughts are with his family. — Margot Wallström (@margotwallstrom) May 30, 2018

У той же час, глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс висловив співчуття родині та друзям Бабченка.

"Шокований звісткою про вбивство російського журналіста та опозиціонера Аркадія Бабченко в Києві. Глибокі співчуття його родині та друзям. Ті, хто винен в цьому жорстокому злочині, мають бути притягнуті до відповідальності", - зазначив він.

Shocked to learn about the killing of Russian oposition journalist Arkady Babchenko in Kyiv tonight. Deepest condolences to his family and friends. Those responsible for this brutal crime must be brought to justice. — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) May 29, 2018

Нагадаємо, напередодні ввечері Бабченка вбили в під'їзді свого будинку трьома пострілами в спину. Журналіст Ірина Ромалійська заявила, що Бабченко скаржився на постійні погрози.