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Швеція і Литва закликали притягнути вбивць Бабченка до відповідальності

НовиниНадзвичайні події    30.05.2018 - 09:28
Фото: Аркадій Бабченко (РБК-Україна)
Фото: Аркадій Бабченко (РБК-Україна)

Вбивство Бабченка прокоментували у Швеції та Литві

Швеція і Литва закликають українську владу притягти до відповідальності вбивць журналіста Аркадія Бабченка. Відповідні заяви в Twitter розмістили глави МЗС обох країн Маргот Валльстрем і Лінас Лінкявічюс.

"Ще один голос замовк. Налякана вбивством російського журналіста Аркадія Бабченка в Києві - це лише один з останніх випадків серед вбивств опозиційних журналістів у Росії і за кордоном. Важливо, щоб винні були притягнуті до відповідальності", - зазначила Валльстрем.

 

У той же час, глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс висловив співчуття родині та друзям Бабченка.

"Шокований звісткою про вбивство російського журналіста та опозиціонера Аркадія Бабченко в Києві. Глибокі співчуття його родині та друзям. Ті, хто винен в цьому жорстокому злочині, мають бути притягнуті до відповідальності", - зазначив він.

 

Нагадаємо, напередодні ввечері Бабченка вбили в під'їзді свого будинку трьома пострілами в спину. Журналіст Ірина Ромалійська заявила, що Бабченко скаржився на постійні погрози.

 

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Темы: Вбивство Бабченко    Теги публікації: Швеция, Литва, Вбивство  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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