Швеция и Дания закупят более 200 новых БМП CV90: сколько из них получит Украина

По данным шведского правительства, из 205 боевых машин 115 будут поставлены в Данию, а 50 будут закуплены для Швеции на замену ранее переданных Украине. А вот остальные 40 машин будут закуплены для поставки в Украину. Финансы на это выделены из средств, ранее переданных Данией и Швецией. Общая сумма контракта составляет 25 миллиардов шведских крон.

"Эти инвестиции позволят получить больше шведской бронетехники, которая сделает Европу, и особенно Украину, более безопасной. Шведская оборонная промышленность является уникальным и мощным активом для нашей национальной и коллективной обороноспособности, - заявил министр обороны Пол Йонсон.

По его словам, в Украине бронетранспортер получил высокую оценку в использовании. В частности, его уровень защиты спас жизни солдат во время прямых попаданий.

Всего 10 стран решили приобрести систему CV90. Это Чешская Республика, Дания, Эстония, Финляндия, Нидерланды, Норвегия, Словакия, Швеция, Швейцария, Швеция, Эстония и Украина.

Ранее Украина уже получила 50 боевых машин CV90.

CV90 - современная боевая машина пехоты

CV90 (Combat Vehicle 90) - это семейство боевых машин пехоты, разработанных шведской компанией BAE Systems Hägglunds в 1990-х годах. Основная цель разработки - создание мобильной, защищенной и мощной платформы для поддержки пехоты на поле боя.

CV90 оснащена автоматической пушкой калибра 30-40 мм, современными системами управления огнем и броней, которая обеспечивает защиту от мин и стрелкового оружия. Модификации машины включают версии для перевозки пехоты, командования, противовоздушной обороны и артиллерийской поддержки.

Использование и эффективность

CV90 широко используется армиями Швеции, Норвегии, Финляндии, Нидерландов и других стран, которые ценят ее универсальность и надежность. Машина адаптирована к различным типам местности, включая сложные климатические условия. Ее высокотехнологичные сенсоры и система управления позволяют интегрировать CV90 в современные сети боевого управления, обеспечивая эффективность в координации с другими подразделениями. CV90 также показала свою успешность в реальных боевых действиях, подтверждая статус одной из самых современных боевых машин пехоты.