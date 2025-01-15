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Швеция хочет лишать гражданства за шпионаж и угрозу безопасности

Фото: министр юстиции Швеции Гуннар Штроммер (facebook.com/gunnar.strommer)
Автор: Данила Крамаренко

Швеция готовит изменения в свою конституцию, чтобы иметь возможность аннулировать паспорта некоторых категорий граждан. В том числе за шпионаж и грозу для государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что если будет принят закон, то могут лишить шведского гражданства те, кто получил его мошенническим путем (подача ложной информации и взятка) или осужден за шпионаж или измену (касается лиц с двойным гражданством).

"Швеция имеет дело с тремя параллельными и очень серьезными угрозами нашей внутренней безопасности. Насильственный экстремизм, государственные субъекты, действующие враждебно по отношению к Швеции, а также системная и организованная преступность", - заявил министр юстиции Гуннар Штроммер.

Отметим, сейчас в Швеции действует правительство меньшинства из крайне правых и демократов, которые выступают против миграции. В 2024 году Стокгольм выдал наименьшее количество видов на жительство за всю историю.

Чтобы изменить конституцию, предложения должны заручиться поддержкой простого большинства в парламенте, пройти всеобщее голосование, а затем второе чтение в Риксдаге.

Около 20% из 10,5 млн граждан Швеции родились за границей. Ранее на этой неделе правительство предложило увеличить срок, после которого иммигрант может претендовать на гражданство, с 5 до 8 лет.

 

Напомним, ранее Норвегия признала еще несколько областей Украины безопасными, что может повлиять на получение украинскими беженцами коллективной защиты.

С 13 января безопасными считаются 13 областей, помимо западных регионов это Винницкая, Житомирская, Киевская, Кировоградская и Полтавская области.

Также сообщалось, что Израиль ввел новые правила для въезда украинцев.

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Швеция