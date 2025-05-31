Швеция готовит более жесткий контроль над "теневым флотом" РФ в Балтийском море

Правительство Швеции вводит новые меры для борьбы с российским "теневым флотом", в Балтийском море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sweden Herald .

С 1 июля страна расширяет полномочия по контролю иностранных судов, которые проходят через ее территориальные воды или экономическую зону.

Отныне Береговая охрана и Морская администрация Швеции смогут получать данные о страховании не только судов, которые заходят в порты, но и тех, которые просто транзитом проходят через шведские воды.

Правительство считает это действенным шагом для усиления санкционного давления.

"Это будет иметь как сдерживающий эффект на суда, входящие в состав российского теневого флота, так и обеспечит основу для принятия других мер, таких как санкции против большего количества судов", - заявил министр юстиции Гуннар Стрёммер в интервью шведскому радио Ekot.

Речь идет о судах, которые часто не имеют страхового покрытия, технически изношены, имеют непрозрачную структуру собственности и используются для обхода санкций, в частности ограничений на поставки нефти.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подчеркнул, что усиление контроля является частью более широких усилий для укрепления присутствия Швеции в регионе и повышения безопасности Балтийского моря.

"Это также предоставляет Швеции и нашим союзникам важную информацию о судах, которую можно использовать как основу для санкций в отношении большего количества судов теневого флота", - подчеркнул Кристерссон в пресс-релизе.