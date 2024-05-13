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Швеция готова к размещению ядерного оружия в случае войны

Фото: премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон допускает возможность размещения ядерного оружия в стране в случае войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Expressen.

"В случае войны это совершенно другой вопрос. Если случится худшее, демократические страны в нашей части света, конечно, должны быть в состоянии защитить себя от стран, которые могут угрожать применением ядерного оружия", - заявил он. 

При это он добавил, что "все членство Швеции в НАТО и вся шведская оборона направлены на то, чтобы не допустить такой ситуации".

"Если бы Украина была членом НАТО, она бы не подверглась нападению со стороны России", - подчеркнул премьер. 

Ядерные угрозы России

Минобороны РФ заявило о якобы начале подготовки к учениям с применением ядерного оружия.

США уже отреагировали на угрозы Кремля. В частности, Белый дом посоветовал российскому диктатору вывести свои войска из Украины, если он опасается западной военной помощи Киеву.

В то же время аналитики ISW говорит, что Москва часто использовала такие угрозы, чтобы заставить Запад прекратить военную помощь Киеву.

Также глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что Путин блефует о возможности применения ядерного оружия.

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ШвецияЯдерное оружиеВойна России против Украины