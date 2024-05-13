Швеция готова к размещению ядерного оружия в случае войны

"В случае войны это совершенно другой вопрос. Если случится худшее, демократические страны в нашей части света, конечно, должны быть в состоянии защитить себя от стран, которые могут угрожать применением ядерного оружия", - заявил он.

При это он добавил, что "все членство Швеции в НАТО и вся шведская оборона направлены на то, чтобы не допустить такой ситуации".

"Если бы Украина была членом НАТО, она бы не подверглась нападению со стороны России", - подчеркнул премьер.