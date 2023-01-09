Швеция готова помочь НАТО патрулировать небо над Черным морем, - премьер

Швеция готова оказать помощь в патрулировании воздушного пространства НАТО в Балтийском регионе, Черном море и Исландии.

Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Швеции .

"Швеции, используя самолеты "Грипен", намерена оказывать помощь в чрезвычайных ситуациях в Эстонии, Латвии и Литве в рамках программы НАТО по охране воздушного пространства в Балтийском регионе. Мы также готовы оказать помощь в воздушном патрулировании НАТО в Черном море и в Исландии. Это совместные обязательства для всех членов НАТО", - заявил он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров с Кристерссоном призвал Швецию передать ВСУ системы Archer и усилить возможности Украины в защите неба зенитно-ракетными комплексами RBS-98 и самолетами Gripen. Президент также призвал других западных лидеров поддержать Украину поставками ПВО.

Кроме того, Кристенссон заявил, что Украина может получить САУ Archer.

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