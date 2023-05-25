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Швеция разрешила украинским пилотам пройти обучение на JAS 39 Gripen

Фото: Швеция разрешила украинским пилотам пройти обучение на JAS 39 Gripen (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Швеции разрешило украинским летчикам пройти обучение на шведском истребителе JAS 39 Gripen. В частности, пилоты смогут заниматься на тренажерах и совершать пробные полеты на истребителях.

Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на TV 4.

"Речь идет об ознакомительном обучении", - заявил министр.

При этом он добавил, что до начала обучения странам еще предстоит принять ряд решений, но обучение можно рассматривать как первый шаг к приобретению Украиной шведских истребителей.

"Самолеты, которыми располагает Швеция, необходимы для нашей собственной национальной обороны, и в настоящее время вопрос о предоставлении каких-либо самолетов Украине не стоит", - заявил Йонсон.

Приглашение Украины испытать шведских ВВС - это еще один шаг в обозначении позиции Стокгольма в войне РФ против Украины.

"Мы выступили на стороне Украины в этой войне и видим угрозу для Швеции, если Россия выиграет эту войну", - подчеркнул министр.

Если обучение украинских пилотов будет проходить в Швеции, то, скорее всего, в городе Сетенас, где есть опыт подготовки иностранных пилотов для управления истребителями.

JAS 39 Gripen

Saab JAS 39 Gripen - это многоцелевой истребитель четвертого поколения, который был разработан с учетом универсальности.

Хотя формально JAS 39 Gripen относится к классу истребителей, его задумывали как многоцелевой самолет, способный выполнять различные задачи. Сокращение JAS расшифровывается как Jakt (истребитель), Attack (штурмовик) и Spaning (разведчик).

JAS 39 Gripen обладает отличной устойчивостью при сверхзвуковом полете и имеет высокие характеристики взлета и посадки.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что ВСУ для начала контрнаступление необходимы истребители F-16, Gripen или Tornado.

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