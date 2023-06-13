Швеция помогает Украине противостоять России в информационной войне

Эта информация также подтверждается и отчетом, который представило Министерство обороны Швеции. Там назвали цель правительства Швеции в Украине "повышением потенциала коллективной украинской психологической защиты".

"Весной 2022 года мы давали советы и поддержку украинской власти в том, как она должна общаться с собственным населением, которое сталкивается с опасностью войны", - сказал Тофвессон.

Отмечается, что Агентство получило запрос о помощи от различных организаций и органов власти в Украине. С тех пор они в основном работали с различными органами власти. Однако о количестве сотрудников Агентства в Украине говорить Тофвессон не стал.

"Сейчас мы находимся на этапе, когда мы обучаем и практикуем украинскую власть, как бороться на информационной арене, давать советы и поддержку", - добавил чиновник.

Также он добавил, что Агентство многому научилось в Украине и теперь это ляжет в основу шведского оборонного планирования.

Информационная война России против Украины

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявляла, что Россия может распространять дезинформационные и провокационные сообщения, чтобы заставить Украину опровергать их и выдавать как можно больше данных о себе.

Отдельно Россия пытается подорвать психологическую устойчивость и единство украинцев как военными, так и информационными методами.

Также кремлевские пропагандисты придумали фейк о якобы смерти главы ГУР Кирилла Буданова. Для распространения ложной информации используют логотип страницы одного из украинских СМИ.