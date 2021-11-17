Швеція через дії Росії може направити військових для місії в Україні

Швеція може направити своїх військових для навчальної місії в Україні у зв'язку з тим, що Росія стягує війська до українських кордонів. Ідею військової місії просувають країни Балтії.

"Ми бачимо в цьому дуже важливу роль, щоб підтримати амбіції ЄС внести свій внесок у безпеку і суверенітет України", - заявив він.

У той же час він ще не знає, як буде виглядати навчальна місія або яким чином Швеція внесе свій внесок.

"Звичайно, ми повинні бути відкриті для цього (участі шведських військових у навчальній місії, - ред.), ми займаємося цим питанням і думаємо, що повинні його підтримати. Зараз всі погляди прикуті до Польщі і до того, що відбувається на кордоні, а це може означати, що Україна може відійти на другий план. Але Україна завжди актуальна, наша солідарність завжди повинна бути дуже чіткою", - додав Хулквіст.