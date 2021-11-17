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Швеція через дії Росії може направити військових для місії в Україні

Автор: Ілона Свиридова

Швеція може направити своїх військових для навчальної місії в Україні у зв'язку з тим, що Росія стягує війська до українських кордонів. Ідею військової місії просувають країни Балтії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Петера Хултквіста шведському Radio Ekot.

"Ми бачимо в цьому дуже важливу роль, щоб підтримати амбіції ЄС внести свій внесок у безпеку і суверенітет України", - заявив він.

У той же час він ще не знає, як буде виглядати навчальна місія або яким чином Швеція внесе свій внесок.

"Звичайно, ми повинні бути відкриті для цього (участі шведських військових у навчальній місії, - ред.), ми займаємося цим питанням і думаємо, що повинні його підтримати. Зараз всі погляди прикуті до Польщі і до того, що відбувається на кордоні, а це може означати, що Україна може відійти на другий план. Але Україна завжди актуальна, наша солідарність завжди повинна бути дуже чіткою", - додав Хулквіст.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Британія готова перекинути спецназ до України через загрозу вторгнення Російської Федерації.

А Bloomberg писав, що США і ЄС можуть ввести санкції проти Росії, у разі агресії проти України.

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