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У Швеції заочно заарештували підозрюваного у вибуху будинку в Гетеборзі

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Гетеборг, Четвер 30 вересня 2021 17:04
У Швеції заочно заарештували підозрюваного у вибуху будинку в Гетеборзі Фото: у Швеції заочно заарештували підозрюваного у вибуху будинку в Гетеборзі (кадр з відео youtube.com/Expressen)
Автор: Валерія Поліщук

У четвер, 30 вересня, поліція Швеції повідомила, що заочно заарештувала чоловіка за причетність до вибуху житлового будинку в Гетеборзі. Правоохоронці підкреслили, що не вважає, що інцидент пов'язаний з бандитською злочинністю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"У нас є заочно заарештована одна людина, підозрювана у скоєнні злочину руйнування, яке загрожує суспільству. Наскільки ми зараз можемо судити, зв'язку зі злочинним угрупуванням немає",- сказав клас Йоханссон, глава регіональної поліції в Вастра-Готаланд.

При цьому він не став коментувати можливі мотиви розшукуваної людини.

Нагадаємо, 28 вересня у Гетеборзі стався вибух у житловому будинку. В результаті інциденту госпіталізували 25 осіб, з них четверо - у важкому стані, близько сотні людей були евакуйовані.

Крім того, раніше в поліції заявили, що вибух у багатоквартирному будинку в Гетеборзі може бути умисним, не виключивши, що в будинок підклали вибухівку.

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