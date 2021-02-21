У Швеції виявили перший випадок "бразильського" коронавірусу

У Швеції виявили перший випадок інфікування мутованим бразильським штамом коронавірусу. Заразились чотири людини.

Про це повідомляє Сіньхуа.

"У середині січня менше сотні випадків інфікування британським різновидом було виявлено у Швеції. Тепер же його підтвердили у 20 з 21 регіону країни та пов’язують із 20% усіх інфікувань”, - повідомляють в агентстві.

Підкреслюється, що усі нові штами вважаються більш заразними, ніж оригінальний.

Жодна з інфікованих осіб не виїжджали за межі Швеції останнім часом.

“Ніхто з них не потребував госпіталізації, але влада все одно переймається”, - стверджує видання.

Зараження виявили у чотирьох жителів регіону Гавлеборг, розташованого на північ від Стокгольму.

Раніше стало відомо, що шведський уряд розробив заходи, які набудуть чинності в разі загострення ситуації з пандемією коронавірусу в країні. Заходи відповідають новому закону, який розширив повноваження уряду в боротьбі з пандемією коронавірусу.

Нагадаємо, у двох регіонах Швеції призупинили вакцинацію від коронавірусу препаратом AstraZeneca. Зафіксовано багато випадків побічних ефектів серед щеплених.