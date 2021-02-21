ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Швеции выявили первый случай "бразильского" коронавируса

Новина українською → Швеция, Воскресенье 21 февраля 2021 06:50
В Швеции выявили первый случай "бразильского" коронавируса Фото: девушка в маске (pexels)
Автор: Даша Харченко

В Швеции выявили первый случай заражения мутировавшим бразильским штаммом коронавируса. Заразились четыре человека.

Об этом сообщает Синьхуа.

Заражения обнаружили у четырех жителей региона Гавлеборг, расположенного на север от Стокгольма.

“Никто из них не нуждался в госпитализации, но власть все равно переживает”, - утверждает издание.

Ни один из инфицированных людей не выезжали за пределы Швеции в последнее время.

Подчеркивается, что все новые штаммы считаются более заразными, чем оригинальный.

"В середине января меньше сотни случаев инфицирования британской разновидностью было выявлено в Швеции. Теперь же его подтвердили в 20 из 21 региона страны и связывают из 20% всех заражений”, - сообщают в агентстве.

Ранее стало известно, что шведское правительство разработало меры, которые вступят в силу в случае обострения ситуации с пандемией коронавируса в стране. Мероприятия соответствуют новому закону, который расширил полномочия правительства в борьбе с пандемией коронавируса.

Напомним, в двух регионах Швеции приостановили вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca. Зафиксировано много случаев побочных эффектов среди привитых.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Швеция Коронавирус
NEWS
Блокпосты, мобильный госпиталь и "красная зона": на Прикарпатье вспышка COVID
Блокпосты, мобильный госпиталь и "красная зона": на Прикарпатье вспышка COVID
DAILY
Директор раздора. Почему Сытника снова хотят уволить и что ждет НАБУ
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Директор раздора. Почему Сытника снова хотят уволить и что ждет НАБУ