У Швеції почалися заворушення після спалення Корану

У шведському місті Мальме почалися заворушення після акції зі спаленням мусульманської священної книги Коран. В результаті затримали близько 20 осіб.

Про це повідомляє телеканал SVT.

Заворушення почалися в п'ятницю ввечері, 28 серпня, учасники акції підпалювали салюти та петарди, кидалися камінням і підпалювали автомобільні шини зі сміттям.

Ближче до ночі ситуація загострилася. Силовики намагалися придушити заворушення. Це вдалося зробити близько 4:00 ранку в суботу.

В результаті зіткнень були пошкоджені кілька поліцейських машин і як мінімум одна машина рятувальної служби. У районах, де відбувалися зіткнення, також згоріли кілька автомобілів, поліція поки не підтвердила, чи пов'язані ці інциденти з заворушеннями.

Затримали близько 20 осіб.

Шведський вуличний художник Ден Пак раніше збирався провести в місті антиісламську акцію, на якій планувалося спалити Коран, загорнутий в бекон. Влада заборонила проводити акцію з міркувань безпеки. В результаті її все одно організували члени датської правоекстремістської партії "Жорсткий курс". Спалення Корану вони зняли на відео, яке поширили в соціальних мережах, що і призвело до заворушень.

Нагадаємо, раніше у США почалися нові заворушення через стрільбу поліцейських в темношкірого чоловіка.