У Швеції не виключають, що вибух у будинку Гетеборзі стався через закладену вибухівку

Шведські правоохоронці заявили, що вибух у багатоквартирному будинку в Гетеборзі може бути умисним. Вони не виключають, що в будинку могли закласти вибухівку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SVT .

Представник поліції Томас Фуксборг заявив, що вибух стався не з природних причин. Однак у поліції поки не коментують, де саме стався вибух.

За однією з версій, причиною вибуху міг бути закладений зловмисниками пристрій.

"Ми хочемо розуміти, що сталося, яка причина вибуху. Очевидно, не можна виключати, що мова йде про злочин", - заявив міністр внутрішніх справ Швеції Мікаель Дамберг.