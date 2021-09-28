RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Швеції не виключають, що вибух у будинку Гетеборзі стався через закладену вибухівку

Автор: Валерія Поліщук

Шведські правоохоронці заявили, що вибух у багатоквартирному будинку в Гетеборзі може бути умисним. Вони не виключають, що в будинку могли закласти вибухівку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SVT.

Представник поліції Томас Фуксборг заявив, що вибух стався не з природних причин. Однак у поліції поки не коментують, де саме стався вибух.

За однією з версій, причиною вибуху міг бути закладений зловмисниками пристрій.

"Ми хочемо розуміти, що сталося, яка причина вибуху. Очевидно, не можна виключати, що мова йде про злочин", - заявив міністр внутрішніх справ Швеції Мікаель Дамберг.

Нагадаємо, сьогодні у Гетеборзі стався вибух у житловому будинку. В результаті інциденту госпіталізували 25 осіб, з них четверо - у важкому стані, близько сотні людей були евакуйовані.

Читайте РБК-Україна в Google News
ШвецияВибух